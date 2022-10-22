نيفين الكيلاني تشارك في القمة الثقافية بأبو ظبي

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات القمة الثقافية بأبو ظبي، التي تعقد تحت شعار (الثقافة أسلوب حياة)، وتنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي.

تجمع القمة، نخبة من قادة قطاعات الفنون والتراث والإعلام والمتاحف والسياسات العامة والتكنولوجيا حول العالم، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، في منارة السعديات، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.