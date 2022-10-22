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نيفين الكيلاني تشارك في القمة الثقافية بأبو ظبي

كتب:

إلهام زيدان
03:40 م | السبت 22 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات القمة الثقافية بأبو ظبي، التي تعقد تحت شعار (الثقافة أسلوب حياة)، وتنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي.

تجمع القمة، نخبة من قادة قطاعات الفنون والتراث والإعلام والمتاحف والسياسات العامة والتكنولوجيا حول العالم، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، في منارة السعديات، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.