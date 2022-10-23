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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزيرة الثقافة تشهد انطلاق النسخة الخامسة من القمة الثقافية بأبو ظبي

كتب:

إلهام زيدان
06:11 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني

الدكتورة نيفين الكيلاني

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق القمة الثقافية الخامسة بأبوظبي، صباح اليوم الأحد، والمقامة بمنارة السعديات، بحضور محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وكوكبة من كبار قيادات العمل الثقافي على مستوى العالم.

وشهدت وزيرة الثقافة وقائع الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تحدث فيها محمد خليفة المبارك.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.