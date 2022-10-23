وزيرة الثقافة تشهد انطلاق النسخة الخامسة من القمة الثقافية بأبو ظبي

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق القمة الثقافية الخامسة بأبوظبي، صباح اليوم الأحد، والمقامة بمنارة السعديات، بحضور محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وكوكبة من كبار قيادات العمل الثقافي على مستوى العالم.

وشهدت وزيرة الثقافة وقائع الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تحدث فيها محمد خليفة المبارك.