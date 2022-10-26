«العربية للتصنيع»: إتاحة منتجاتنا الإلكترونية بالتقسيط مع شركة خاصة

أكد اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة، لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية وتقليل الواردات، من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين، وذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة بي تك للتجارة والتوزيع.

خطط وأنظمة تقسيط جذابة

وفي هذا الصدد، أشاد مختار عبداللطيف، بالتعاون مع شركة خاصة، باعتبارها من كبرى الشركات المتخصصة في مجالات تجارة وتوزيع السلع الكهربائية والإلكترونية، موضحا أنّنا نتطلع من خلال هذا الاتفاق إلى توفير منتجات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، من خلال خطط وأنظمة التقسيط الجذابة والمريحة التي تناسب العملاء كافة.

وأضاف أنّ المنتجات تتضمن مجموعة واسعة من السلع، منها الشاشات التليفزيونية، والمكانس، والمراوح، والميكروويف، والريسيفرات، وأنظمة الإضاءة الليد، وكاميرات المراقبة، والتابلت، واللاب توب، والتليفونات المحمولة، وغير ذلك الكثير، متابعا: «نتوقع من تعزيز التعاون مع شركة بي تك، زيادة قاعدة عملاءنا والمساهمة في توسيع نطاق وصولنا إلى فئات مختلفة».

وأشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، إلى تطلع الهيئة للمشاركة مع الشركة، في تصنيع بعض المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمصنع الإلكترونيات.

تلبية احتياجات المصريين من المنتجات الوطنية

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التزام الهيئة بتبني استراتيجية تسويقية تنموية طموحة شاملة، لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات أبناء الشعب المصري من منتجات وطنية ذات صلة باحتياجات المستهلكين، بنسب تصنيع محلي عالية الجودة والصديقة للبيئة، تحت شعار «صنع في مصر».