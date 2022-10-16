«العربية للتصنيع»: 5 علامات تأمينية في لوحات المركبات المصرية حديثة الصنع

افتتحت الهيئة العربية للتصنيع، قبل قليل، الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، بحضور اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، والدكتور محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومسؤولين بوزارة الداخلية، وعدد من ممثلي السفرات والجهات المعنية.

الصناعة الوطنية ومواكبة التطور العالمي

وقال اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنّ المشروع يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي، بالتعاون مع الشركات والكيانات العالمية، مضيفا في كلمة له على هامش الافتتاح، أنّ الشركة هي صرح صناعي متكامل بأحدث التكنولوجيات الألمانية لتلبية احتياجات وزارة الداخلية في هذا المجال والتصدير للدول الافريقية والعربية الشقيقة للمركبات كافة، كما توفر فرص عمل لشباب الخريجين.

وأوضح أنّ تنفيذ الهيئة هي ضمن خطة متكاملة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة نسب التصنيع المحلي، طبقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، عبر تعاون مثمر وناجح بين الهيئة ووزارة الداخلية ودعمها المستمر بالخبرات الفنية في هذا المجال.

إنتاج 3 ملايين لوحة سنويا

وأشار إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي، لتحقيق التكامل الصناعي واستغلال القدرات وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية الصناعات المختلفة، بقدرة إنتاجية 3 ملايين لوحة سنويا وفق أحدث الخبرات الألمانية العالمية لتصنيع لوحات السيارات والمركبات باحدث التكنولوجيا العالمية المؤهلة في هذا المجال.

ولفت إلى أنّ إنشاء الشركة يأتي استغلالا للمناخ الواعد للاستثمار في مصر والتطوير والتحديث لاليات تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة بما يتفق مع متطلبات منظومة النقل الذكي، مع إمكانية التصدير مستقبلاً للدول الافريقية والعربية الشقيقة.

ووجّه الشكر إلى الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة السابق، واللواء محمد مرسي، على جهودهم في تنفيذ المشروع.

وقال اللواء إيهاب فكري، رئيس الشركة، إنّ الشركة تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشائها، حيث تكلّفت نحو 8 ملايين يورو.

وأشار إلى أنّ اللوحة المرورية بها 5 علامات تأمينية، أولها نسر محفور بالليزر في منتصف اللوحة، وعلامة مائية كلمة مصر وكلمة Egypt، وشريط لامع هيلوجرام به 15 علامة تأمينية مختلفة، وعلى الأحرف والأرقام مكتوب جمهورية مصر العربية، وخلف اللوحة يوجد ختم يدل على المصنع المنتج وتاريخ الإنتاج.

وأشار إلى أنّ الشركة ستصنع لوحات للسيارات والدراجات وأي احتياجات لوزارة الداخلية في هذا الصدد، لافتا إلى أنّه يمكن إضافة شريحة ذكية بخلفية اللوحة مسجل عليها بيانات السيارة والمالك في إطار تطبيق منظومة النقل الذكي.