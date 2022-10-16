«العربية للتصنيع» تفتتح شركة جديدة للوحات المرورية المؤمنة بخبرة ألمانية

يشهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا في القاهرة، وعدد من السفراء الأفارقة، اليوم الأحد، افتتاح إحدى الشركات الجديدة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وهي الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة.

افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة اليوم

ومن المُقرر، أن تعقد الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، احتفالية، لافتتاح الشركة الجديدة، التي جرى تأسيسها لإنتاج لوحات السيارات والمركبات وفق أحدث الخبرات الألمانية، التي تعتبر أحدث تكنولوجيا في هذا المجال عالمياً.

وحددت الهيئة العربية للتصنيع، تلبية الاحتياجات المحلية من اللوحات المرورية المؤمنة كهدف استراتيجي لها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، مع التوسع في التصدير لاستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للشركة الجديد.

3 مليون لوحة سنويا.. الطاقة الإنتاجية للوردية الواحدة في الشركة

وتبلغ القدرة الإنتاجية للشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، قرابة 3 مليون لوحة سنويا للوردية الواحدة، وهي الشركة المؤسسة بشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «تونجز» الألمانية.

يذكر أن الهيئة العربية للتصنيع، أنشأت الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، بتوجيهات رئاسية لتوطين صناعة اللوحات المرورية المؤمنة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا الصدد.