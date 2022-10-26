جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023م، على أن يجرى أداء الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، وألا يخل إجراء الامتحانات بانتظام الدراسة، أو يُسبب تعطيل للعملية التعليمية.

وقال مصدر بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر البدء في الامتحانات للصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، من يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الجاري، وحتى 3 نوفمبر المقبل، حيث تستمر لمدة أسبوع.

الامتحانات في 10 مواد دراسية

وأوضح المصدر، أن الامتحانات ستكون في 10 مواد دراسية، بالنسبة لطلاب الصف الرابع والخامس، وهي مواد: «القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية والخط والإملاء، المهارات المهنية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الرياضيات، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية، المستوي الرفيع للمعاهد التكنولوجية والخاصة».

وأكد أن الامتحانات تُجري فيما تم الانتهاء من تدريسه خلال شهر أكتوبر 2022م، وتوضع الأسئلة بمعرفة مُعلم المادة، ويراجعه مشرف المادة بالمعهد ويعتمده كل من شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيع الامتحان علي التلاميذ.

إرسال الجداول إلى الإدارات التعليمية

وذكر أنه جرى إرسال جداول الامتحانات إلى جميع الإدارات التعليمية لنشرها في المعاهد الابتدائية الأزهرية أمام الطلاب، كما جرى التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب.