وزير التعليم العالي: إنشاء الجامعات التكنولوجية تلبية لمتطلبات سوق العمل

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن استضافة مصر لفعاليات الوكالة الجامعية، ينعكس على اهتمام القيادة السياسية بالعلم والبحث العلمي والمعرفة بجميع مفاهيمها بما أنها ركيزة أساسية في التنمية والتطوير والعمران، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بالتعليم الفني بمختلف طوائفه بإنشاء الجامعات التكنولوجية من أجل متطلبات سوق العمل.

إثراء منظومة التعليم الجامعي المصري

وأضاف وزير التعليم العالي خلال افتتاحه فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن التعاون مع الوكالة سيكون سمة وميزة ستضيف وتسهم في إثراء منظومة التعليم الجامعي المصري، وإتاحة فرص أكبر للتطوير وبناء الإنسان المصري خاصة أن الوكالة هي أكبر شبكة جامعية في العالم.

وأشار إلى أن مصر نجحت في زيادة أواصر التعاون مع الوكالة بمختلف المجالات، لاسيما استضافة مقر الوكالة في أفريقيا، مشيرًا إلى أنها أولى الكايانات الدولية متعددة الأطراف، وتابع أن الاستثمار في المعرفة هو شعار حملته وزارة التعليم العالي من أجل إثراء المعرفة والرقي البحثى والقدرات العلمية البحثية.