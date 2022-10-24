وزير التعليم العالي: زيادة المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 58%

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ دور التعليم العالي في اقتصاد المعرفة هو ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، إذ أن هناك خطة كبيرة يتم إعدادها بخصوص أماكن الجامعات وعلاقتها بسوق العمل واحتياجات وظائف المستقبل، كما أن التعليم العالي يستهدف تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة وتحسين مهارات القوى العاملة الحالية.

ترشيح 580 ألف طالب للجامعات هذا العام

وأضاف «عاشور»، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، أن التعليم العالي يعمل على تشجيع الإبداع وخلق فرص عمل عالية الجودة، مشيرًا إلى أن أكثر 580 ألف طالب تم ترشيحهم في الجامعات هذا العام، كما أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة والأهلية يبلغ نحو 71 ألف طالب هذا العام، 54% في القطاع الصحي، و22% للقطاع الهندسي، و23% للعلوم الإنسانية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن إجمالي المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية زاد بنسبة 58% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الذي خرجوا من البلاد للدراسة في الخارج تبلغ 7700 طالب، مقابل 20 ألف طالب في العام الماضي بسبب الحرب الأوكرانية والظروف الاقتصادية.

واستعرض بعض العائدات من التعليم العالي في بعض دول العالم، موضحًا أن كندا تحصل على 19 مليار دولار من الوافدين، وفي إنجلترا يوفر قطاع التعليم العام نحو 815 ألف فرصة عمل بـ95 مليار جنيه استرليني سنويا، لافتًا إلى أنه جرى إنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية هدفها التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية الدولة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية، وتتولى مسؤولية ملكية وتخصيص الأراضي لوزارة التعليم العالي.