التعليم العالي: 830 ألف طالب وطالبة التحقوا بالكليات من خلال التنسيق

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن مكتب التنسيق الرئيسي نجح في توزيع أكثر من 830 ألف طالب وطالبة على مختلف الكليات للعام الجامعي الجاري، مضيفاً أن مكتب التنسيق أنهى إجراءات التوزيع للطلاب وفقاً للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق الجامعات عبر الموقع الإلكتروني لكل عام لا يقبل إلا خريجي الثانوية العامة من ذات العام، موضحاً أنه بالنسبة للطلاب الذين مر على تخرجهم من الثانوية العامة فيمكن التحاقهم بالكليات عبر مكتب التنسيق والجامعات مباشرة وليس الموقع وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والحدود الدنيا للكلية سنة حصوله على شهادة الثانوية العامة، وقت تخرجه.

تنسيق الكليات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، إنه بالنسبة الذين مر على تخرجهم من الثانوية العامة وما يعادلها أكثر من عامين ولم يلتحقوا بالكليات، يمكنهم الالتحاق بالجامعات عن طريق برامج التعليم المدمج، مشيرا إلى أنه لا يمكنهم الالتحاق بالكليات والمعاهد مباشرة.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل أداء مهامها بنجاح في مواجهة عمل الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لقطاعات الوزارة والجامعات وتقوم بمنح شهادات علمية غير معتمدة وليست معترف بها من قبل المؤسسات التعليمية المختلفة.