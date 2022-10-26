وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: الوالد المؤسس الشيخ زايد أوصانا بالوقوف مع مصر دائما

أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد عبدالله القرقاوي، بالعلاقات المصرية الإماراتية، قائلا: «مصر العاصمة الإدارية بمستقبلها الواعد، مصر أنتم ونحن جميعًا مصريون الهوى والتكوين والإنتماء، فمصر وطن العروبة ومهد الحضارة، نعم كل إماراتي مصري الهوى، فمن منا لم يبحر في حارات نجيب، ويعيش في تفاصيل قصص إدريس وألحان درويش وأفلام شاهين».

50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

وأضاف القرقاوي، في كلمته باحتفالية «50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية»، أنّ مصر هي وصية زايد الوالد المؤسس الذي أوصانا بها خيرًا، حينما قال نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت ابنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر، وهذه وصيتي أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب.

وتابع وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: «كانت مصر معنا من البداية ومنذ التأسيس، دعمت مصر بشكل مطلق قيام دولة الإمارات على المستويين الدولي والإقليمي، وأحاطت تجربة الإمارات الوحدوية ومدتها بالطاقات والإمكانات والكوادر البشرية المؤهلة، التي كان لها أكبر الأثر في إرساء دعائم وأسس ومنطلقات التنمية في الإمارات».