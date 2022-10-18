الإمارات ترسل مساعدات إنسانية بـ100 مليون دولار للمدنيين في أوكرانيا

وجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية، إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين المتضريين من الأزمة الروسية الأوكرانية.

أهمية التضامن الإنساني

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن هذه المساعدات التي أمر بها الرئيس، جاءت انطلاقا من إيمانه بأهمية التضامن الإنساني، خاصة في حالات الحروب والنزاعات، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.

استجابة للأمم المتحدة

وأكدت الوزيرة، أن الإمارات قدمت مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين في الأزمة، بجانب تيسير طائرات تحمل مساعدات إنسانية في بولندا ومولدوفا كاستجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل.

قصف قوي متبادل في أخر أسبوع

وشهدت روسيا وأوركرانيا قصفا عنيفا متبادلا الأسبوع الماضي، بدأ بقصف أوكرانيا لجسر القرم الذي تعتمد عليه موسكو في نقل أسلحتها، وردت روسيا بقصف في العاصمة كييف وأصابت مدنيين.