6 قطاعات بمصر تستثمر فيها الإمارات.. بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6 قطاعات رئيسية تتصدر خريطة الشراكة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الشراكة بين البلدين على مدار 50 سنة منذ قيام اتحاد الإمارات مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام)، أن القطاعات الستة التي تتصدر قائمة الاستثمارات بين البلدين هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 2 مليار دولار من خلال الاستثمار في 55 شركة.

استثمارات في قطاع الصناعة والتمويل

وثاني الاستثمارات كان في الصناعة بقيمة 544 مليون دولار عبر استثمارات في 131 شركة مؤسسة، أما القطاع الثالث فهو التمويل بقيمة 1.7 مليار دولار عبر الاستثمارات في 49 شركة ومؤسسة.

الاستثمارات في الإنشاءات والخدمات والسياحة

أما قطاع الاستثمارات الرابع فكان القطاع الخدمي بقيمة 343 مليون دولار عبر استثمارات في 275 شركة، تركز الاستثمار الخامس في قطاع الإنشاءات بقمية 814 مليون دولار عبر استثمارات في 118 شركة، وكان آخر استثمار في السياحة بقيمة 260 مليون دولار عبر الاستثمار في 48 شركة.