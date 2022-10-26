وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: مصر مركز ثقل وميزان استقرار وأمن المنطقة

قال وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ مصر هي قلب العرب، وأنّ بلاده تسير على درب الوالد زايد وتتمسّك بوصيته، وهو النهج الذي نلتزم به ونأمل فيه جميعا في الإمارات تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مؤكدا أنّ مصر هي مركز الثقل وميزان استقرار المنطقة وأمنها، والإمارات منذ تأسيسها تدعم إقامة علاقات دولية أساسها العدل والسلم الدوليينـ وتعاون لصالح ترسيخ تلك القيم والمبادئ المشتركة التي تربط بين البلدين إقليميًا وعالميًا.

مصر والإمارات قلب واحد

وأضاف القرقاوي، خلال كلمته في احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد»، أنّه إذا تتبعنا مسار العلاقة بين قادة البلدين في مختلف المراحل، سنجدها نموذجًا لعلاقات الدول الشقيقة والصديقة، ودائمًا ما كانت تلك العلاقات المتميزة لصالح أبناء البلدين والوطن العربي ولصالح خير ونماء واستقرار المنطقة، بل أيضًا لخير ونماء البشرية والعالم بأكلمه.

علاقات أخوية ومحبة حقيقية

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أنّ المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الطبية في الإمارات، سواء كانت حكومية أو خاصة، ستجد الوجه المصري حاضرًا ومساهمًا في البناء والتنمية والإنجاز، متابعا: «إذا استرجعنا مشاهد التاريخ سنجد كثير من الشواهد والحقائق التي تؤكد ذلك، فابتسامة الشيخ زايد وفرحة المصريين ومحبتهم له، تختزل الحب الحقيقي بين الشعبين».

وأوضح القرقاوي، أنّ الروح الحقيقية للإمارات ومصر تظهر عندما بعث الشيخ زايد بنجله وولي العهد الشيخ خليفة إلى الجبهة في مصر، والعلاقات الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، هي علاقة بين قائدين يتطلعان للمستقبل، ويبنيان أسس تنهض بالأمة العربية، قائدين يروا أنّ استقرار وأمن المنطقة لا يتحققان إلا بالتعاون.