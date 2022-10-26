أسعار الأسماك اليوم في بورصة كفر الشيخ.. «الطوبار» بـ39 جنيها للكيلو

سجلت أسعار الأسماك سواء النيلية أو البحرية، استقرارًا في الأسعار، وذلك خلال التعاملات في بورصة أسماك «طلمبات 7» في محافظة كفر الشيخ، ليسجل سعر البلطي 32 جنيهًا للكيلو كبير الحجم، و27 جنيهًا للبلطي متوسط الحجم، بينما سجل سعر سمك البوري «الطوبار» 38 جنيهًا حتى 49 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر سمك البوري ما بين 55 جنيهًا و67 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر البليمي 43 جنيهًا للكيلو.

سعر الأسماك اليوم الأربعاء

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعرأسماك الكابوريا اليوم، سجل 39 جنيهًا للكيلو، والسمك البياض 65 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر السمك «المبروك» 18 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو القراميط البيضاء 18جنيهًا للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 15 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 60 جنيهًا للجمبري صغير الحجم حتى 250 جنيهًا للكيلو كبير الحجم.

أسعار أسماك وتراجع لبعض الأنواع

كما أشار «الشامي» إلى أن سعر سمك القاروص سجل 145 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو السمك اللوت 95 جنيهًا، وسمك موسى 100 جنيه للكيلو، كما سجل السمك الدنيس 45 جنيهًا للكيلو، والحبار 140جنيهًا للكيلو، والسردين 37 جنيهًا، والثعابين السمكية 140 جنيهًا للكيلو، والوقار 150 جنيهًا للكيلو، والسمك البربوني 70 جنيهًا للكيلو.