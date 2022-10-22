تراجع أسعار الأسماك اليوم بكفر الشيخ.. كيلو «الطوبار» بـ37 جنيها

سجلت أسعار الأسماك «النيلية والبحرية» بأسواق كفر الشيخ انخفاضا خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك وفقا لـ«بورصة أسماك طلمبات 7»، حيث سجل سعر السمك البلطي 39 جنيها للكيلو كبير الحجم، و26 جنيها للبلطي متوسط الحجم، بينما سجل سعر سمك البوري «الطوبار» بين 37 و48 جنيها للكيلو، وسط تراجع 4 جنيهات.

كما سجل سعر سمك البوري ما بين 55 و65 جنيها للكيلو، والسمك البليمي 40 جنيهاً للكيلو، بتراجع جنيهن عن أمس.

سعر الأسماك اليوم السبت بكفر الشيخ

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الكابوريا 36 جنيها للكيلو، بتراجع 5 جنيهات، والسمك البياض 65 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر السمك المبروك 18 جنيها للكيلو، وكيلو القراميط البيضاء 17 جنيهاً للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 14 جنيهاً للكيلو، كما سجل سعر الجمبري الأحمر صغير الحجم 40 جنيها، و245 جنيها للكيلو كبير الحجم.

أسعار أسماك وتراجع لبعض الأنواع

وأوضح «الشامي» أن سعر سمك القاروص 140 جنيها للكيلو، وسط تراجع 10 جنيهات، واللوت 90 جنيها للكيلو، وسمك موسى 95 جنيها للكيلو، والدنيس 40 جنيها للكيلو، والحبار 145 جنيها للكيلو وسط تراجع 5 جنيهات، والسردين 35 جنيها للكيلو بتراجع 5 جنيهات، والثعابين السمكية 130 جنيها للكيلو بتراجع 5 جنيهات أيضا، والوقار 150 جنيها للكيلو، والسمك البربوني 65 جنيها للكيلو بتراجع 5 جنيهات للكيلو الواحد.