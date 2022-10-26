أسعار الأسماك في سوق الإسماعيلية اليوم.. الجمبري يبدأ من 100 جنيه

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا في أسعار الجمبري بشكل ملحوظ في مختلف الأنواع بالتزامن مع وصول كميات كبيرة من جمبري المزارع السمكية التابعة لشركة الاستزراع السمكي لقناة السويس، فيما استقرت أسعار الأسماك عند الأسعار المقررة منذ بداية الأسبوع الجاري.

الغرفة التجارية: الجمبري يبدأ من 100 جنيه

وبحسب بيان رسمي للغرفة التجارية في الإسماعيلية، فإن أسعار الجمبري تبدأ من 100 جنيه للكيلو في الأنواع المجمدة، وترتفع مع جودته وحسب حجمه ومكان اصطياده.

وقال محمد أدهم تاجر أسماك، إن أسعار الجمبري تبدأ من 100 جنيه للكيلو للأنواع المثلجة والمستوردة من بعض الدول المجاورة، إلا أنها ترتفع في الأنواع البلدية لتصل إلى 160 و180 جنيهًا للكيلو بنسبة انخفاض نحو 40 جنيهًا عن المحافظات المجاورة.

وأشار التاجر إلى أن أعلى سعر للجمبري نحو 200 جنيه للجمبري البلدي، والمستخرج من قناة السويس، فيما بلغ كيلو السوبيا أو الكالماري البلدي 250 جنيهًا اليوم في سوق السمك في الإسماعيلية.

أسعار الأسماك: البلطي يبدأ من 30 جنيه

وشهدت أسعار الأسماك انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، بدأت من 30 جنيهًا للكيلو في السمك البلطي، ووصلت إلى 35 جنيهًا لأفضل الأنواع والأحجام الكبيرة، فيما سجل البوري 60 جنيهًا للكيلو ووصل إلى 75 جنيهًا لأجود الأنواع.

وسجل كيلو سمك القاورص 120 جنيهًا للكيلو، فيما انخفض سعر الدنيس عن المحافظات المجاورة ووصل إلى 140 جنيهًا للكيلو الواحد بدلاً من 160 جنيهًا للكيلو.