مواعيد مباريات الدوري الممتاز مع بداية الأسبوع الثالث.. تنطلق يوم السبت

تبدأ يوم السبت المقبل، منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام المصري 2022-2023، بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على مواعيد المباريات، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة المصري، وكان من المقرر أن تبدأ مباريات الجولة الثالثة غدًا الخميس، إلا أنه تم تأجيلها إلى السبت.

مواعيد مباريات الدوري في الجولة الثالثة

وتشهد الجولة الثالثة من مباريات الدوري الممتاز العديد من اللقاءات المهمة لجميع الفرق، والتي يرغب بعضها في استمرار حصاد النقاط وتصدر جدول الدوري، وهناك فرق أخرى ترغب في العودة للمنافسة بعد أن تعرضت للخسارة خلال الأسبوعين الأول والثاني.

السبت الموافق 29 أكتوبر

- أسوان وغزل المحلة: الساعة الثالثة عصرًا.

- المصري وإنبي: الساعة الخامسة مساءً .

الاثنين الموافق 31 أكتوبر

- الاتحاد السكندري - طلائع الجيش: الساعة الخامسة مساءً.

- المقاولون العرب وفاركو: الساعة السابعة مساءً.

الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر

سموحة وحرس الحدود: الساعة الخامسة مساءً.

البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا: السابعة مساءً.

الأربعاء الموافق 2 نوفمبر

- الداخلية والأهلي: الساعة الخامسة مساء.

- الإسماعيلي وفيتشر: الوقت لم يحدد بعد.

- الزمالك وبيراميدز: الوقت لم يحدد بعد.

هذا، ومن المقرر أن تُنقل جميع هذه المباريات على شبكة قنوات أون تايم سبورت «1-2» عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات، من خلال الترددات التالية: تردد قناة أون تايم سبورت 1، على 11861، أما تردد قناة أون تايم سبورت 2، على 10853.

الجماهير في انتظار مباراة السوبر

في سياق منفصل، ينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية، اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، و9 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.