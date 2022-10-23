مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.. تقام على 4 أيام

تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل مباريات الدوري المصري اليوم وغدا.

مباريات الدوري المصري اليوم للموسم 2022- 2023

وتستهل الجولة الثانية للدوري المصري، اليوم الأحد، بمباراة تنقل عبر قناة ON Time Sports تجمع بيراميدز والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، في تمام الساعة الخامسة مساءً، والأهلي أمام أسوان في تمام السابعة مساء اليوم، ويمكن متابعتها عبر قناة ON Time Sports .

مباريات الدوري المصري غدا

ويلتقى غدا الاثنين، غزل المحلة والإسماعيلي، في تمام الساعة الثالثة عصرا، والاتحاد السكندري يواجه الداخلية، في تمام الخامسة مساءً، وفيوتشر أمام المقاولون العرب في تمام السابعة مساء.

جدول مباريات الثلاثاء

ويتضمن جدول مباريات الثلاثاء المقبل، مواجهتان فقط، الأولى في تمام الساعة الخامسة مساء، إذ يلتقي سموحة مع البنك الأهلي، وفي السابعة مساء، يلتقي طلائع الجيش مع إنبي.

والأربعاء المقبل، تقام مباراة واحدة، بين فاركو وحرس الحدود، في الخامسة مساءً.

كيفية تحميل تردد قنوات أون تايم سبورتس

يمكن تحميل تردد قناة أون تايم سبورتس، من خلال التردد 11861، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، وقناة أون تايم سبورتس 2، من خلال تردد 10853، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.