مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري.. 3 لقاءات مهمة

تعرض 3 مباريات في اليوم الثاني من الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز 2022-2023، وتضم فرق الإسماعيلي، وغزل المحلة، والاتحاد السكندري، والداخلية، وفيوتشر، والمقاولون العرب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمها للقارئ، نستعرض في السطور التالية، مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم وغدا.

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم

الإسماعيلي - غزل المحلة: الساعة الثالثة عصرا.

- الاتحاد السكندري- الداخلية: الساعة الخامسة مساءً.

- فيوتشر والمقاولون العرب: الساعة السابعة مساءً .

مواعيد مباريات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء

- سموحة - البنك الأهلي: الساعة الخامسة مساءً.

- طلائح الجيش – إنبي: السابعة الخامسة مساءً.

وكانت الجولة الثانية للدوري المصري، بدأت أمس بلقاءات جمعت سيراميكا كليوباترا والزمالك، والأهلي وأسوان، وبيراميدز والمصري، وجاءت أهداف مباريات أمس كما يلي.

مباراة الأهلي وأسوان

فاز الأهلي على أسوان بهدف نظيف، على استاد الأهلي والسلام، وسجل الهدف علي معلول، ليرفع الأهلي رصيده لـ6 نقاط ، بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن منافسة التقليدي الزمالك الذى يحتل المركز الأول.

الزمالك وسيراميكا

وفاز الزمالك على سيراميكا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهم بستاد القاهرة، وسجلهم سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط.

بيراميدز والمصري

تعادل فريقا المصري وبيراميدز دون أهداف، أمس على استاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الممتاز

تنقل جميع مباريات الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، ومباريات المنتخب الوطني على شبكة قنوات أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6