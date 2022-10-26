الإعلامي نشأت الديهي: الاعتمادية والفهم الخاطئ للدين سبب الأزمة السكانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «ten»، إن ثقافة المجتمع المصري ما زالت جامدة، مشددًا على ضرورة تغيير الثقافات السلبية، مثل ثقافة الاستهلاك وهدر الطعام، وإلغاء ثقافة الاعتماد الكلي على الغير، سواء كان هذا الغير هو الدولة أو الشركة أو الأب.

الفهم الخاطئ للدين سبب الأزمة السكانية

وأضاف الديهي أن الاعتمادية على الآخر والفهم الخاطئ للدين هما السبب في الأزمة السكانية، مشيرًا إلى أن «الثقافة المصرية بعافية، والمثقفين المصريين دون المستوى، وفكرة الدولة أو دولة الفكرة غائبة عن الجميع».

وشدد الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم» على أن المثقفين لا يلعبون الدور المطلوب منهم في تغيير ثقافة المجتمع نحو الأفضل، مؤكدا «على المثقف تغيير ثقافة المواطن، وهذا الأمر غير متواجد بصورة فاعلة».

التعليم الفني قادر على نقل المجتمع إلى الافضل

وأكد أن «التعليم الفني قادر على نقل المجتمع نحو الأفضل، لكن للأسف ننظر إليه في السينما أو الدراما بصورة سلبية»، مضيفا «الفني الذي ينتج، أفضل من شخص يحمل شهادة ويجلس على القهوة».