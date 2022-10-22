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نشأت الديهي: بلدنا أمانة في رقبتنا جميعا.. ومن يردد شائعات الإخوان خائن

كتب:

شريف سليمان
11:19 م | السبت 22 أكتوبر 2022
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

وجَّه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة للشعب المصري قائلاً: «بلدنا أمانة في رقبتنا جميعًا، ومن يمرر أو يردد الشائعات التي تصدرها جماعة الإخوان الإرهابية خائن، البلد دي خلقت لتبقى، وعلينا أن نتعامل مع الخونة بحسم، الخمول لا يصح في هذه الأجواء».

ضرورة الحفاظ على الإنجازات

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن مصر مقدمة على إصلاح اقتصادي صعب، معقبًا: «سيكون هناك مزيد من الدواء المر، لكي نمر من هذه الأزمة، اللي حدث في مصر من إنجازات من الضروري أن نحافظ عليه يا مصريين، لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من يخون، أو يحاول أن يهيج الرأي العام، هذه الجماعة الإرهابية حاولت تمصير الأزمة».

وأشار الإعلامي إلى أن الإخوان أطلقت محطة جديدة تسمى بـ «الشعوب»، والعميل معتز مطر سيقدم أحد البرامج في هذه المحطة، معقبًا: «هذه المحطة تصدر من أجل التشكيك ونشر الأكاذيب في المجتمع المصري». 

وأكد أن الإعلام سلاح أقوى من الدبابات والطائرات، معقبًا: «انتهى إعلام الحرب، وأصبحنا نشهد حرب الإعلام، محطة ضد محطة، وإعلامي ضد إعلامي». 

الإخواني الهارب معتز مطر

وشن هجومًا على الإعلامي الإخواني معتز مطر، قائلاً: «أنت خائن لوطنك، وخائن لكل القيم»، مشيرًا إلى أن الإعلام الإخواني يعمل بإيعاز من أجهزة مخابرات دولية لتحقيق أغراض سياسية.

ولفت إلى أن الدفاع عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة شرف، معقبًا: «لا يوجد أحد منزه عن الخطأ، إحنا بشر»، مشيرًا إلى أن من لا يرى الإنجازات التي حدثت خلال الـ8 سنوات عدم البصيرة، ويُقصر في حق أولاده ومستقبله، معقبًا: «لا أدافع عن أشخاص، والله لا أدافع إلا عن هذا الوطن». 

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