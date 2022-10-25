نشأت الديهي: الرئيس السيسي وجه بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإعداد مظلة حماية اجتماعية قوية؛ لتشمل أكبر قدر من المستحقين، ووجّه الحكومة بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

توجيهات الرئيس السيسي

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي تحدث عن علمه بضعف المرتبات، قائلاً: «أعلم أن 10 آلاف جنيه مرتب لا تستطيع أن تساعد أي شخص على الحياة بشكل جيد»، ولذلك طالب بعدم تحميل المواطن أي أعباء أخرى الفترة المقبلة.

وأوضح أن ثقافة المجتمع المصري لا تزال جامدة، مشددًا على ضرورة تغير الثقافات السلبية مثل الاستهلاك وهدر الطعام، وإلغاء ثقافة الاعتماد الكلي على الغير سواء كان الدولة أو الشركة أو الأب.

وأضاف أن فكرة الاعتمادية على الآخر والفهم الخاطئ للدين أدت لزيادة عدد سكان مصر.

أهمية التعليم الفني

وأكد أن التعليم الفني قادر على نقل المجتمع إلى الأفضل، ولكن للأسف ننظر إليه سواء في الأفلام أو الدراما بصورة سلبية، معقبًا: «الفني اللي بينتج أفضل من الشخص الذي يحمل شهادة ويجلس على القهوة، إحنا بلد شهادات صحيح».