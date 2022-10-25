رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

نشأت الديهي: الرئيس السيسي وجه بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية

كتب:

محمد عزالدين
10:28 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإعداد مظلة حماية اجتماعية قوية؛ لتشمل أكبر قدر من المستحقين، ووجّه الحكومة بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

توجيهات الرئيس السيسي

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي تحدث عن علمه بضعف المرتبات، قائلاً: «أعلم أن 10 آلاف جنيه مرتب لا تستطيع أن تساعد أي شخص على الحياة بشكل جيد»، ولذلك طالب بعدم تحميل المواطن أي أعباء أخرى الفترة المقبلة.

وأوضح أن ثقافة المجتمع المصري لا تزال جامدة، مشددًا على ضرورة تغير الثقافات السلبية مثل الاستهلاك وهدر الطعام، وإلغاء ثقافة الاعتماد الكلي على الغير سواء كان الدولة أو الشركة أو الأب.

وأضاف أن فكرة الاعتمادية على الآخر والفهم الخاطئ للدين أدت لزيادة عدد سكان مصر.

أهمية التعليم الفني  

وأكد أن التعليم الفني قادر على نقل المجتمع إلى الأفضل، ولكن للأسف ننظر إليه سواء في الأفلام أو الدراما بصورة سلبية، معقبًا: «الفني اللي بينتج أفضل من الشخص الذي يحمل شهادة ويجلس على القهوة، إحنا بلد شهادات صحيح».

اقرأ المزيد:

خبراء اقتصاديون: اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة أكبر ضمانة لتحقيق توصيات المؤتمر

النائب فخري الفقي: الرئيس السيسي أعطى إشارة بأن مصر تحتاج لجهد الجميع

أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية: الرئيس السيسي يقدم الكثير.. وموقفه بطولي

مؤسسة «حياة كريمة» تشيد بتوصيات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

عضو «التنسيقية» حازم هلال: الرئيس السيسي هدفه بناء الدولة المصرية

«اقتصادية النواب»: الرئيس السيسي حريص على دعم ومساندة القطاع الخاص
بقلم محمد عزالدين