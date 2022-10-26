طالبة جامعية تبدع في صناعة الإكسسوارات اليدوية: «الشغل مش عيب»

طبقت طالبة في كلية الآداب قسم الجغرافيا، مقولة «الشغل مش عيب»، إذ تعلمت صناعة الإكسسوارات اليدوية الحريمي، وبيعها للمارة في بورسعيد، من أجل تحقيق ذاتها والعمل بموهبتها في الهاند ميد.

عزيمة وإرادة

«روان» تعلمت الشغل اليدوي من 4 شهور فقط ووصلت لاحتراف من خلال يوتيوب، قائلة خلال حديثها لـ «الوطن» إنها بدأت بادخار مصروفها حتى جمعت 500 جنيه، مضيفة: «اشتريت معدات وأدوات وصنعت شغلي من الإكسسوارات الحريمي وخسرت ربع المبلغ لإنفاق المال على المعدات، ولكن كان عندي العزيمة والإرادة علي النجاح وصممت على النجاح».

الحياة مكسب وخسارة

وأضافت: «بدأت مرة أخرى مع مجموعة من الأصدقاء والتقارب والمعارف، وتمكنت من تعويض خسارتي وأول مكسب لها كان 100جنيه، موضحة أن الحياة مكسب وخسارة، والخسارة ليست هي للنهاية مع وجود إرادة قوية لتحقيق النجاح».

وتابعت: «كنت أعلم أن العمل الحر صعب وكله عقبات وتعرضت لأزمات كثيرة ومواقف صعبة لكن كنت مصممة أن اعتمد علي نفسي وأن لا طريق للفشل».