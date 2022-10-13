«الطريق إلى أكتوبر».. ندوة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية عن انتصار 73

نظمت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، اليوم، ندوة «الطريق إلى أكتوبر»، أدارها الدكتور أحمد فؤاد أنور، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والقائم بعمل نائب خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور هاني خميس عميد الكلية.

الدكتور أحمد فؤاد أنور يدير حوار الندوة

وكان المتحدث الرئيسي اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر، فبعد استقبال عميد الكلية للضيف بدأت الفعالية بكلمة ترحيب من الدكتورة جيهان السيد وكيل الكلية للدراسات العليا، أبرزت أهم محطات السيرة الذاتية للضيف وكذلك الأنواط والأوسمة التي حصل عليها.

اللواء «نصر» بدأ حديثه بتعريف الأمر بنقيضه، موضحا أن الجيش المصري لم يحارب في 67 حيث اهتزت القيادة العسكرية واتخذت قرارات غير مدروسة، لكن الشعب تمسك بقائده الزعيم جمال عبدالناصر وقرر أن يحارب وفق تخطيط وإرادة تعد من مقومات أساسية للأمن القومي.

نصر يطالب بالتحوط لحرب المعلومات والتشويه ومغالطات إسرائيل

كما طالب الطلبة والشباب بشكل عام بالتحوط لحرب المعلومات والتشويه ومغالطات إسرائيل، موضحا أن الروس كانوا على قناعة بأن تجاوز خط بارليف يحتاج لقنبلة نووية وخسائر تتجاوز نصف عدد القوات المصرية.

وأضاف اللواء نصر: «نتصدى بالردع لأطماع النظام التركي، وكذلك سياسات وأطماع إسرائيل في المنطقة».

واستقبل الضيف عددا من أسئلة القاعة، التي أدارها الدكتور أحمد فؤاد أنور، موضحا أن الردع هو أساس الاستراتيجية المصرية الحالية وهي تحتاج مقومات جرى بالفعل استكمالها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم ضيف الندوة

الكلمات الختامية كانت للدكتورة نادية عبد القادر أستاذ الفلسفة ورائد أسرة Plato، وحرصت «جيهان» على تكريم ضيف الكلية بشهادة تقدير، منوهةً إلى أهمية مثل هذه المحاضرات في رفع وعي الشباب وتثقيفهم وتحصينهم من الأفكار المغلوطة.

وحضر الندوة من عدد من أعضاء هيئة تدريس الكلية، على رأسهم الدكتورة نجلاء أبو العجاج رئيس قسم اللغة الإنجليزية، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس قسم التاريخ.