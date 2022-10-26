محافظ بورسعيد يبحث سبل الارتقاء بمستوى أطقم التمريض

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري بديوان عام محافظة بورسعيد؛ لمناقشة عدد من الملفات والتطورات في قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة نقيب عام التمريض المصري لبورسعيد، مؤكدًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض، مثنيا على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى.

طفرة في الصحة ببورسعيد

وأوضح اللواء عادل الغضبان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة حقيقية في القطاع الصحي، وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى، ويمتلكون كفاءة عالية تساهم في تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى.

دعم الطاقم الطبي

ومن جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود، الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدة أن نجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد كأول محافظة يأتي في إطار الجهود الكبيرة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد، مع الجهات المختصة في هذا الشأن، كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض، بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبي بالمحافظة.