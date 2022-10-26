انهيار الفنان أحمد فريد في جنازة والده بالإسكندرية.. «صور»

انهار الفنان أحمد فريد، من البكاء أثناء جنازه والده التي انطلقت اليوم من مسجد المواساة في منطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، وسط حضور عدد من الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي عشرات المشيعين من أهالي الإسكندرية وأسرته.

«يا وجع قلبي، مشيت وخدت روحي معاك، حبيبي وسندي وتؤام روحي في ذمة الله، في الجنة ونعيمها يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».. هكذا نعى الفنان أحمد فريد والده عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن وفاة والده بعد صراعه مع المرض.

صلاة الجنازة على والد الفنان أحمد فريد

وأقيمت جنازة والد الفنان أحمد فريد فى مسجد المواساة مسقط رأسه بعد صلاه العصر، وطلب من جميع متابعيه ومحبيه بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، حيث طالبهم فيما قبل بالدعاء له أثناء وعكته الصحية ودخوله في صراع مع المرض، ودخوله في خالة حرجة جعلته يتنفس من خلال جهاز تنفس صناعي.

من هو أحمد فريد؟

وعمل أحمد فريد أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى عمله كدكتور بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچية، واتجه لمجال الفن الذي يحبه ونجح كممثل ومقدم فقرات ببرامج متعددة.