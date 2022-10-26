موعد ومكان صلاة الجنازة على والد الفنان أحمد فريد

كشف الفنان أحمد فريد عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والده الفنان التشكيلي الراحل محمد فريد الذي وافته المنية، مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد فريد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صلاة الجنازة على والدي الفنان محمد فريد المغفور له بإذن الله بعد صلاة العصر بمسجد جامع المواساة أمام كلية الهندسة، والدفن بمقابر المنارة الباب التاني بعد صلاة الجنازه مباشرة، إنا لله وإنا إليه راجعون».