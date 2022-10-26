رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

موعد ومكان صلاة الجنازة على والد الفنان أحمد فريد

كتب:

خالد فرج
03:47 ص | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
أحمد فريد

أحمد فريد

كشف الفنان أحمد فريد عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والده الفنان التشكيلي الراحل محمد فريد الذي وافته المنية، مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد فريد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صلاة الجنازة على والدي الفنان محمد فريد المغفور له بإذن الله بعد صلاة العصر بمسجد جامع المواساة أمام كلية الهندسة، والدفن بمقابر المنارة الباب التاني بعد صلاة الجنازه مباشرة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

اقرأ المزيد:

وفاة والد الفنان أحمد فريد بعد صراع مع المرض

أحمد موسى: فريد الديب ترافع عني في 60 قضية ولم يتقاضى مليما واحدا

وفاة وزير الدفاع الأمريكي السابق آشتون كارتر.. أزمة قلبية مفاجئة

مصير قاتل نيرة أشرف بعد وفاة فريد الديب: الجريمة مسجلة بالصوت والصورة

وفاة مفتي الجمهورية التونسية عن عمر 81 عامًا
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.