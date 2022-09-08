ناهد فريد شوقي تطالب أحمد الفيشاوي بدفع مليون و170 ألف جنيه (مستند)

حصلت المنتجة ناهد فريد شوقي، على حكم نهائي بالحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي لدى الشركة المنتجة لفيلم «رهبة»، الجاري تصويره حاليا، وهي «الجذور للإنتاج الفني»، ويمثلها المنتج أيمن يوسف.

وبدأ حسين هلال، المستشار القانوني للمنتجة ناهد فريد شوقي، في تنفيذ إجراءات الحجز بإعلان الجهة المنتجة لفيلم «رهبة»، نفاذًا للحكم النهائي المزيل بالصيغة التنفيذية الصادر للمنتجة، ضد الفنان أحمد الفيشاوي، بإلزامه بدفع مبلغ مليون ومائة وسبعون ألف جنيه، في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، خاصة عقب حصولها على حكم بالاستمرار في التنفيذ.

وجرى إعلام الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» بالحجز بتاريخ 30 أغسطس الماضي، وكذلك أحمد الفيشاوي بالحجز على أجره لدى الشركة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، ما يستوجب على الشركة المنتجة الامتناع عن سداد أي من دفعات أجر الأخير، من تاريخ إعلان الشركة بالحجز.

محامي ناهد فريد شوقي: لن نتراجع عن الحصول على حقوقنا

وقال محامي المنتجة ناهد فريد شوقي، في بيان صحفي، إن الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» في حالة إقرارها غير الحقيقة أو إخفاءها الأوراق الواجب إيداعها طبقا لنص المادة 343 من قانون المرافعات، فإنها ستتحمل سداد هذا المبلغ، فضلاًعن التعويضات اللازمة.

وأكد المحامي، أن المنتجة ناهد فريد شوقي لن تتوان عن الحجز على أجر أحمد الفيشاوي عن أي عمل قد تشرع أي شركة إنتاج في التعاقد معه، لحين استيفائها لكامل المبلغ المحكوم به.

اللعبة أمريكاني.. سر الأزمة بين الفيشاوي وناهد فريد شوقي

من جانبها، قالت المنتجة ناهد فريد شوقي، في بيان لها، إن هذه القصة تعود إلى أيام فيلم «اللعبة الأمريكاني»، التي كانت بصدد إنتاجه عام 2016؛ إذ تعاقدت وقتها مع الفنان أحمد الفيشاوي على بطولة الفيلم، وبالفعل جرى بتصوير بعض المشاهد، وبعدها انقطع عن التصوير بحجج عديدة، وحاولت استكمال الفيلم بدون جدوى بالرغم من حصوله على المقابل المادي المتفق عليه.

وأضافت أنها لجأت لنقابة المهن التمثيلية للحصول على حقها وحل المشكلة بدون اللجوء للقضاء، وبالفعل حصلت على قرار من المستشار القانوني للنقابة بضرورة تحويل «الفيشاوي» للجنة تأديب في حالة عدم سداده أجره عن فيلم «اللعبة الأمريكاني» الذي لم يتم تصويره، لكن لم ينفذ القرار.

وأوضحت المنتجة أنها تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الذي حاول مرارا وتكرارا حل تلك الأزمة، لكن دون جدوى، كما أنها عرضت عليه دفع المبلغ المحكوم عليه بسداده على دفعتين، لكن أحمد الفيشاوي لم يستجب.

وأنهت تصريحاتها بأن لديها حكم نهائي بالحجز على أجر الفيشاوي في فيلم رهبة، وأن المحامي الخاص بها يقوم بتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.