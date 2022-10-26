عبد الغفار: منظومة جديدة لتكليف الأطباء وفق الاحتياج والتوزيع الجغرافي في 2025

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل تكليف خريجي الكليات الطبية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاحتياج والتوزيع الجغرافي، مؤكدا خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه «في عام 2025 لن يكون هناك تكليف دون مراعاة عاملي الاحتياج والتوزيع الجغرافي».

توسع في كليات الطب

وأشار عبد الغفار إلى أن التوسع في كليات الطب، سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة للأهلية والأزهرية، ساهم في الحد من العجز في أعداد الأطباء، متوقعا زيادة عدد المكلفين من خريجي كليات الطب إلى 17 ألفا بدلا من 10 آلاف في 2027، بالتزامن مع زيادة الكليات الطبية على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير الصحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بوجود تشريعات لتحفيز الأطباء على العمل في القطاع الحكومي، ومواجهة ظاهرة هجرة الأطباء، من خلال تحسين الدخول والبدلات.

تكليف 10 آلاف طبيب سنويا

وأوضح عبد الغفار أن «الوزارة تكلف 10 آلاف طبيب سنويا، لكن في ظل الاحتياج والنمو السكاني، سنظل نعاني من مشكلة عجز الأطباء»، مشيرا إلى مواجهة قطاع الصحة لعدد من المشكلات، والتي ترجع إلى المخصصات في الموازنة العامة للدولة».

وأضاف «لا توجد محافظة على مستوى الجمهورية دون أعمال تطوير أو إعادة هيكلة أو رفع كفاءة»، لافتا إلى استفادة 18 مليون مواطن من خدمة التأمين الصحي، بتكلفة 11 مليار جنيه، خلال 10 أشهر، واستفادة 1.7 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، بتكلفة 9.8 مليار جنيه، وأضاف «نمتلك الأدلة على ما نقول، من أرقام تتعلق باستفادة المحافظات من منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة».