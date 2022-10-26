نائب لـ وزير الصحة: «الشابو» وراء أغلب جرائم المجتمع.. ومصحات بير السلم تهدد الشباب

حذر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، من خطورة المخدرات المخلقة مثل «الشابو» و«الآيس» على الشباب.

مناقشة أداء الأدوات الرقابية بالمنظومة الصحية

وقال فرغلي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة أداء أكثر من 80 أداة رقابية حول منظومة الصحة في مصر، بحضور وزير الصحة: المواطن يتحول إلى مدمن للمخدرات التخليقية من جرعة واحدة ويهدد أهله، وأغلب الجرائم التي تقع ترتبط بتعاطي هذه المواد المخدرة.

وانتقد فرغلي، أداء الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي، محذرا من مصحات بير السلم بقوله «تزود المدمن إدمانا، وهي مشكلة تهدد الشباب المصري».

مطالب بالتوسع في مواجهة الإدمان

وطالب النائب بتخصيص عدد أكبر من المستشفيات لمعالجة المرضى، والتوسع في مواجهة حالات الإدمان.

كان النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالب بحل أزمة مستشفى الصدر في المحلة بمحافظة الغربية.

وقال إمام، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمنعقدة اليوم، إن المستشفى جرى بناؤه في عام 1948 بعهد الملك فاروق، وجرى تخصيص 40 مليون جنيه لترميمه، وهناك ضغط من وزارة الصحة على المستشفى.