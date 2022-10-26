وزير الصحة خالد عبدالغفار يرد على طلبات الإحاطة بمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة المنعقدة في مجلس النواب قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة الرقابية الموجّهة له من أعضاء البرلمان، حيث ألقى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أول طلبات الإحاطة الموجهة للأعضاء، وتحدّث فيها عن أزمة التمريض.

الخدمة الطبية بالمستشفيات

وتتضمن طلبات الإحاطة، تدني الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، ونقص عدد الأطباء وهيئة التمريض، وإنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة، حيث يتضمّن هذا البند 59 نائبا.

وزير الصحة أمام مجلس النواب

وطالب المستشار جبالي، أعضاء البرلمان، بالالتزام بالبقاء داخل القاعة أثناء رد وزير الصحة على طلبات الإحاطة، حيث تعرّض 98 أداة رقابية موجّهة للدكتور خالد عبدالغفار، يعقبها ردّ من الوزير.

وحذّر رئيس مجلس النواب، من إغلاق مكبر الصوت إلكترونيا بعد مرور دقيقتين، وهي المدة الممنوحة لكل عضو لاستعراض الأداة الرقابية الموجّهة للوزير، قائلا إنّ إغلاق مكبر الصوت ليس انتقاصا من العضو، لكن يعني أنّ الوقت انتهى، وحال حصول كل عضو على دقيقتين يعنى أنّنا سنستمع إلى 200 دقيقة من النواب، بخلاف تعليق الوزير على الأدوات الرقابية.