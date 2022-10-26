وزير الصحة: لا يوجد نقص في أسرة الرعاية المركزية وتفوقنا على بريطانيا في قوائم الانتظار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عدم وجود نقص في الدواء وهناك متابعة بشكل يومي لبحث القطاع، وقال وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إنه يستقبل كميات كبيرة من الاستغاثات لطلب أسرة الرعاية والحضانات، رغم عدم وجود نقص في الأسر لكن هناك سوء توزيع ونقص في الكوادر الطبية وتم تفعيل المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ لمواجهة الأزمة.

نسب الانتظار في مصر من 3 إلى 4 أسابيع

وأشار الوزير إلى أن قوائم الانتظار في المملكة المتحدة 7 ملايين طلب ما بين 6 أشهر إلى سنة لكن نسب الانتظار في مصر من 3 إلى 4 أسابيع، سجلنا 291 ألف حالة يوميا طلبا للرعايات إضافة إلى طلبات الحضانات والطوارئ وهناك منظومة من المستشفيات ستدخل الخدمة ستوفر أسرة رعاية قريبًا.

بالنسبة لقوائم الانتظار في مصر، أكد الوزير الانتهاء من مليون و300 ألف تدخل جراجي بتكلفة 12 مليون جنيه منها 15 ألفا 774 عملية جراحية القاهرة، و 206 ألف عملية بالمنيا، و54 ألف بالشرقية أي أن العمليات في كل محافظات الجمهورية.

الإسعاف ليست للربح

وأشار الوزير إلى أن الإسعاف ليست للربح، يوجد هناك 3100 سيارة بخلاف سيارات حياة كريمة، وهيئة الإسعاف المصرية تقوم بجهد كبير والخدمات بالمجان دون رسوم من مستشفى حكومي إلى حكومي مجانًا ومن مستشفى خاص إلى حكومي أيضا مجانا، ولا يفرض رسوم إلاً على التحويل من حكومي إلى خاص وهي رسوم رمزية.

وأكد الوزير أن منظومة الصحة في مصر تقوم بدور كبير في علاج المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن هناك أكثر 540 مستشفى وأكثر من 5000 وحدة صحية، و120 ألف طبيب إلا أنه أقل من نصف المفروض والمتبع عالميا.

ومع ذلك هناك جهود لإضافة المستشفيات الجديدة وسد عجز الكوادر الطبية، وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل كلها جاءت كمجهودات مهمة تحتاج إلى موازنات كبيرة وجرى تنفيذ 943 مشروعا بتكلفة 67 مليار جنيه، في جميع المحافظات.

وتحدث الوزير عن مشكلة الزيادة السكانية قائلا: «نزيد 4522 في اليوم الواحد أي 3.1 كل دقيقة أي فرد كل 19 ثانية، ونزيد 2.1 مليون نسمة سنويا المشكلة في التركيبة السكانية أيضًا وليس الزيادة فقط وهناك مشروع قومي لتنمية الاسرة لعلاج التركيبة السكانية وتم تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي الدكتور ورد الوزير على 98 طلب احاطة وبيان عاجل وسؤال حول قضايا الصحة والسكان.