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وكالة أنباء الأردن: الوزراء يضعون استقالاتهم أمام رئيس الحكومة تمهيدا لتعديل وزاري

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رؤى ممدوح
06:54 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
بشر الخصاونة

بشر الخصاونة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، اليوم الأربعاء، بأن الوزراء وضعوا استقالاتهم أمام رئيس الحكومة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

إجراء تعديل وزاري في الأردن

وحول التفاصيل فقد وضع الوزراء الأردنيون استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

 

 

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