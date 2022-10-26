وكالة أنباء الأردن: الوزراء يضعون استقالاتهم أمام رئيس الحكومة تمهيدا لتعديل وزاري

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، اليوم الأربعاء، بأن الوزراء وضعوا استقالاتهم أمام رئيس الحكومة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

إجراء تعديل وزاري في الأردن

وحول التفاصيل فقد وضع الوزراء الأردنيون استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.