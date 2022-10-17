تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

واصل مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالأردن، مع مسؤولي مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، تحويل القائمة الـ99 من مستحقات الضمان الاجتماعي، لنحو 106 عمال مصريين غادروا عمان نهائيا، وبلغت المستحقات 129 ألفا و440 دولارا، بما يعادل 3 ملايين و780 ألف جنيه مصري تقريبا.

تصرف المستحقات من البنك الأهلي

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه بالأسماء معلومات الاستحقاق، مناشدا من لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة السفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، موضحا أنّه حال وجود الاسم، فعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي، أنّه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنّ التنسيق والتجهيز يتم بشكل مستمر لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها، فور تدقيقها من الجهات المعنية، حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لها.

وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان، وهي كالتالي:

أسماء المستحقين للصرف