محمد بن زايد: مصر والإمارات نموذج للعلاقات بين الأشقاء والاستقرار الإقليمي

احتفى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بالذكرى الـ 50 لإقامة علاقات بين الإمارات ومصر، مبينا أن هذا يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما.

عمق العلاقات بين مصر والإمارات

وقال الرئيس الإماراتي في تغريدة له: «احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات بينهما، تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله، الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء، وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائما إلى الأفضل».

الإمارات شريك استثماري لمصر

وتعد الإمارات أكبر شريك عربي ومستثمر في مصر الفترة الأخيرة، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي الفترة الأخيرة، وكان لها دور بارز في دعم ثورة 30 يونيو الفترة الأخيرة.