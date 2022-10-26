رئيس حزب المصريين: السيسي حريص على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إن التوصيات التي نتجت عن المؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أيام، تعتبر انعكاسا لنفس نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالاقتصاد كونه عصب الحياة، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية نظرا للظروف التي يمر بها العالم.

أبوالعطا: الدولة تسعى لتهيئة المناخ للمستثمرين

وأضاف «أبوالعطا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن اهتمام الدولة المصرية بالاقتصاد وتهيئة المناخ للمستثمرين وتوفير كل التسهيلات والإمكانيات والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال أبرز ما ورد في المؤتمر الاقتصادي الذي انتهى بالأمس.

رفع الحد الأدنى للمستوى المعيشي للمواطن

واستطرد: «التوصيات نتج عنها رفع الحد الأدنى للمستوى المعيشي للمواطن، واهتمام الرئيس بدخل المواطن المصري مش هيتم إلا من خلال نمو اقتصادي بمعدلات معقولة زي ما استمرينا خلال الـ7 سنوات الماضية بالرغم من كل التحديات».

وأوضح أن الدولة المصرية تواكب حاليا الظروف العالمية الاقتصادية السيئة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر على السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ونجح المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس، في تحقيق المستهدف منه، إذ بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص في الداخل، مفادها أنه رغم كل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة فإنها قادرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.