أبناء الشرقية يشيدون بتوجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية: نعيش حياة مستقرة وآمنة

أشاد مواطنون بمحافظة الشرقية بقرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء بتوجيهات رئاسية وأهمها رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه، وعلاوة العاملين والمعاشات 300 جنيه وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.

وقال أيمن شعبان أحد أهالي مدينة فاقوس، وعضو الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بعد يوم من انتهاء المؤتمر الاقتصادي تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة الشعب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ويستمع لمطالب الناس ويعمل علي تلبيتها، مضيفا: ندعم أي قرارات تتخذها الحكومة من شأنها تخفف العبء على الطبقات الفقيرة والكادحة.

وتابع في حديثه لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي فتح آفاق جديدة في المؤتمر الاقتصادي لمستقبل الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية، وكان المؤتمر الاقتصادي بمناسبة حوار اقتصادي شامل مع رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين، ويعي الرئيس جيدًا المشاكل التي تواجه الشركات والمصانع، ويسعى إلى تحطيم الروتين والتعامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية، والإصلاح الاقتصادي.

إجابات من الرئيس عن بعض المشروعات والإنجازات

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في وقت كان الشعب يريد فيه إجابات من الرئيس عن بعض المشروعات والإنجازات وارتفاع الأسعار، التي أجاب عنها الرئيس بكل شفافية ليضع الجميع أمام مسؤولياته الوطنية من أجل هذا الوطن لكي تعبر مصر إلى آفاق جديدة وتحديات كبيرة فرضتها الظروف الدولية على شعوب العالم.

وفي السياق نفسه قال محمد كامل عرفة أحد أهالي مدينة العاشر من رمضان، لـ«الوطن»، إن قرارات الحماية الاجتماعية تدل على محاولة الدولة لدعم المواطنين خاصة أن عدة دول أوروبية تشهد أزمات وقود وغذاء وارتفاع أسعار وفي مقدمتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا وعودة الطوابير إلى محطات الوقود في الوقت الذي تشهد مصر استقرارًا مضيفا أن مصر غير منفصلة عن العالم، وتؤثر عليها الأزمات الاقتصادية أيضا لكن الدولة تحاول جاهدة أن تقف بجوار المواطنين.

الشعب سيظل دائما داعما ومساندا ومؤيدا للرئيس

وأشار مجدي البقري أحد أهالي مركز الحسينية إلى أن الشعب سيظل دائما داعما ومساندا ومؤيدا للرئيس في جميع القرارات السياسية والاقتصادية لافتًا إلى أنه يقيم في مركز الحسينية الذي يعد أول مركز شهد تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية، مؤكدًا أن المبادرة أعادت الحياة إلى الأهالي في المركز وخاصة أنه إنشاء ورصف طرق جديدة ومدارس ووحدات صحية، بالإضافة إلى ورش تعليم الأهالي الصناعات الحرفية لخلق أسر منتجة.

وأضاف علاء شبراوي، مقيم بقرية شميس التابعة لمركز الحسينية، أن رفع الحد للأجور، إجراء جديد اتخذته الحكومة في وقت صعب، ونتمنى متابعة تنفيذه في القطاع الخاص، وأيضًا إقرار علاوة للمعاشات 300 جنيه دليل على اهتمام الحكومة بكبار السن والحرص على توفير حياة كريمة لهن في ضوء الإمكانات المتاحة.

وتابع: « نحن نعيش حياة مستقرة وآمنة بفضل الله عز وجل، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خاض حربا شرسة ضد الإرهاب ودحر الإرهابيين في جحورهم، وحافظ على مصر وأمنها ومنع جرها لأي حروب وأعطى نموذجا رائعا في إدارة الأزمات مثل الملف الليبي وسد النهضة، وغيرها».