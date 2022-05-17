تصنيف منتجة «مارلبورو» ضمن أفضل الشركات مساواة في أجور الرجال والنساء

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، المُدرجة في بورصة نيويورك، والمنتجة لسجائر «مارلبورو»، تحقيق هدفها العالمي على مستوى الشركة بتحسين التوازن الوظيفي بين الجنسين، وضمان تمثيل المرأة بنسبة 40% على الأقل في المناصب الإدارية خلال عام 2022.

ووصف ياتشيك أولتشاك الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، تلك الخطوة بأنها إنجاز عظيم وقال: «فخور للغاية برؤية فيليب موريس إنترناشيونال والتزامها بتحقيق التوازن الوظيفي بين الجنسين، وما تنجزه لضمان تكافؤ الفرص للجميع في مكان العمل، بغض النظر عن النوع الاجتماعي رجال أو نساء».

وأضاف: «ما تحقق يدلّ على نجاح إستراتيجيتنا العملية للشمول والتنوع، فضلًا عن ذلك يتيح لنا وجهات نظر أكثر تنوعًا تسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأداء أفضل وأكثر استدامة».

التمثيل النسائي بالشركة

من جهتها، قالت سيلك موينستر، الرئيس التنفيذي للتنوع في فيليب موريس إنترناشيونال إن الشركة بعدما وصلت بالتمثيل النسائي إلى 40% من المناصب الإدارية، ستستكمل هذا الهدف بالوصول إلى نسبة 35% من النساء في المناصب العليا بحلول عام 2025، وهو ما يظهر رغبة الشركة وسعيها للتحسين المستمر لتمثيل الجنسين في الوظائف سواء الإدارية أو المناصب العليا، مؤكدة أن وجود قوة عاملة متنوعة حقاً هو جزء أساسي من هدفنا لتحقيق مستقبل خالٍ من التدخين.

فيليب موريس تحصل على شهادة التساوي في الأجر

وأعلنت فيليب موريس إنترناشيونال أيضا عن اعتمادها مرة أخرى كشركة عالمية تطبق سياسة المساواة في رواتب الموظفين الإناث والذكور على قدم المساواة، مقابل نفس العمل في أكثر من 90 سوقاً حول العالم، حيث حصلت الشركة للمرة الثانية منذ عام 2019 على شهادة مؤسسة «التساوي في الأجر».

وتعد مؤسسة «التساوي في الأجر»، منظمة مستقلة غير ربحية مقرها في سويسرا، تطلق شهادة التساوي في الأجر، للتحقّق من أن لدى المؤسسات سياسات وممارسات مستدامة تضمن أن يتم الدفع لموظفيها الذكور والإناث أجور متساوية مقابل العمل نفسه.