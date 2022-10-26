فحص 71 ألفا بالمبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن في الدقهلية

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جري فحص حوالي 71 ألفاً و165 مواطناً منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن فوق الـ 65 سنة، وأن المبادرة تستهدف فحص حوالي 480 ألف مواطن، وتقديم الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 80 وحدة ومركز طب أسرة موزعين على مستوى المحافظة.

تحويل 4627 حالة لأقرب مستشفى لاستكمال الفحوص الطبية

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي، أنه جرى تحويل 4627 حالة لأقرب مستشفى مركزي لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات.

من جانبه أشار الدكتور تامر الطنبولى، مدير الرعاية الأساسية، أن الهدف من المبادرة هو توفير الخدمات الصحية لكبار السن من خلال الكشف المبكر عن بعض الأمراض، مضيفًا، أن المبادرة تقدم أكثر من 10 خدمات لكبار السن وهم:

10 خدمات صحية لكبار السن

- قياس الطول والوزن والضغط.

- الفحص الطبي الإكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الأسنان

- قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم.

- تحليل السكر العشوائي.

- قياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم.

-عمل وظائف الكبد والكلي.

- التقييم النفسي والمشورة النفسية.

-التثقيف الصحي للمسنين.

- اختبارات الأعصاب.

- عمل أشعة تليفزيونية رسم قلب.