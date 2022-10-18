مواعيد وأماكن وجود سيارات المياه المتنقلة لخدمة كبار السن والعملاء بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل الموافق 20 أكتوبر، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بالمراكز والأحياء والقطاعات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء بالمراكز والأحياء التابعة لها كالآتي

** موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع المركز بقرية بهنباي من الاثنين إلى الخميس.

**مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقرية الشراقوة اليوم الثلاثاء وبقريه صفط زريق يومي الأربعاء والخميس.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة ، بمركز الحسينيه بقريه الأخيوة من اليوم إلى الخميس.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء للمواطنين

وأشارت الشركة إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء للمواطنين متمثلة في (التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى).