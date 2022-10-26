وكيل أول النواب يثمن قرارات السيسي بإطلاق حزمة رعاية اجتماعية جديدة: جاءت في وقت صعب

ثمن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أقرها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي مقدمتها صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300.

رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 3000 جنيه

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، إن هذه القرارات تكتسب أهمية كبرى لأنها ولأول مرة تحقق استفادة جميع المصريين منها، مشيدا بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى ذات التاريخ، وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيرا من جانب جميع الأسر المصرية.

وكيل النواب يشكر الرئيس السيسي

ووجّه المستشار أحمد سعد الدين التحية للرئيس السيسي على هذه القرارات الجريئة التي جاءت في توقيت صعب للغاية؛ إذ يمر العالم بأزمة مالية كبيرة، معربا عن ثقته التامة في تكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ جميع توصيات المؤتمر الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها.