عضو مجلس النواب: كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي تخدم مجتمع الأعمال وتدعم الانتماء الوطني

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي اليوم مهمة، إذ تحدث خلالها عن عمق المشكلات التي كانت موجودة في الاقتصاد المصري ولا يمكن حلها إلا بأدوات وسياسات غير تقليدية تتميز بالوعي والابتكار وخلال فترة زمنية قصيرة.

تنفيذ توصيات المؤتمر

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس وجّه بتنفيذ توصيات المؤتمر وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن رسائل الرئيس اليوم تخدم مجتمع الأعمال وتدعم البنيان الاقتصادي للدولة، وترفع من حالة الوعي المجتمعي وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني وتحقق الوئام المجتمعي.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء استكمالا وتدعيما لحالة الحوار الوطني والمجتمعي، لافتا إلى أنه جمع الأطراف ذات العلاقة؛ من رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين والمهنيين والتنفيذيين والممارسين، وذلك بهدف رصد وتوصيف وتحليل جميع الظواهر الاقتصادية التي تعيق التنمية الاقتصادية بشكل عام، وكذلك التضخم وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات ووضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة بشكل خاص كما كشف المؤتمر عن رؤية الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان، إن المؤتمر عقد على مدار 3 أيام من خلال جلسات متخصصة تناولت هذه القضايا وتبادلت فيها الآراء وامتزجت العقول والأفكار بشفافية مطلقة وعلنية، مضيفا أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات، التي تجسدت في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء منصة للتواصل الدائم بين مجلس الوزراء والمستثمرين لتبادل المعلومات وإزالة العقبات وفض التشابكات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقييم القرارات الإدارية بما يدفع بعجلة الاستثمار وانسياب حركة التجارة الداخلية والخارجية واستقرار أسعار الصرف من خلال مؤشر الجنيه وكفاءة السياسة الكليه وغيرها.

المؤتمر حقق أهدافه الأولية بنجاح

وأضاف سليمان، أنه يمكننا القول إن المؤتمر حقق أهدافه الأولية بنجاح، وتبقي متابعة تنفيذ توصياته، متابعا: «في تصوري ستكون هناك آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بعد هذا المؤتمر، وخاصة أنه بعث بالعديد من الرسائل الإيجابية لمجتمع الأعمال؛ أهمها أن الدولة لن تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار، كما أن استثماراتها تكون في القطاعات التي يحجم عنها القطاع الخاص».

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مثل هذه الرسائل تحقق درجة إيجابية من حالات اليقين، وتقليل المخاطر، والقدرة على استشراف مستقبل الأعمال وتحقيق الاستقرار.