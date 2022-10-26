مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الثالث

وافق مجلس النواب في جسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة القيم

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ اللجنة العامة انتهت خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم، من تشكيل لجنة القيم على النحو التالي: «المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رئيسا، وعضوية 14 نائبا آخرين، يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، وفقا للمادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

تشكيل لجنة القيم

وتضمّن التشكيل، النواب: «طه الناظر، ونادر الخبيري، وعبدالنعيم حامد، ومحمد سلطان، وهناء حمدي سرور، وحسن عمر حسنين، إبراهيم أبو شعيرة، نشأت فؤاد عباس، سميرة الجزار، آية فوزي فتى، روان لاشين، ليلى أبو إسماعيل، سامي توفيق وأميرة العادلي.