عبدالهادي القصبي: القرارات «فاتحة خير».. وأول مكاسب «المؤتمر الاقتصادي والحوار»

قال النائب عبدالهادى القصبى، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، ورئيس لجنة التضامن بالنواب، إن قرارات الحكومة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وصرف دعم للعاملين فى الشركات المتعثرة «فاتحة خير» لكل المصريين، وتفعيل سريع وحقيقى لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد «القصبى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن قرارات الحكومة أول مكاسب «المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى»، مشيراً إلى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لتعظيم مواردها الاقتصادية، وهذه مسئوليتنا جميعاً وليس الرئيس وحده أو الحكومة وحدها، مشدداً على ضرورة طرح آليات صارمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل سريع.. وإلى نص الحوار:

القصبي: مصر تسير في الاتجاه الصحيح.. ونمر بمرحلة شراكة بين الجميع

ما رأيك فى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة؟

- إن قرارات الحكومة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وصرف دعم للعاملين فى الشركات المتعثرة «فاتحة خير» لكل المصريين، وتفعيل سريع وحقيقى لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

هل يمكن اعتبار هذه الإجراءات أول مكاسب المؤتمر الاقتصادى؟

- هى بالفعل أول مكاسب المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، وشكراً للرئيس السيسى، الذى حرص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وقرارات الحكومة تدخل الفرحة على المصريين، وتفعيل حقيقى لمكاسب المؤتمر الاقتصادى.

مقرر «العدالة الاجتماعية» بـ«الحوار الوطنى»: مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.. ونمر بمرحلة شراكة بين الجميع

هل تلبى مطالب الحوار الوطنى؟

- طالبنا بأنه لا بد من صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تسهم فى تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، والتى تلقى بأثرها على الشارع، بحوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وهذه القرارات تفعيل حقيقى للمطالب التى شهدها المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى.

فى رأيك.. هل المؤتمر يسهم فى تعظيم فرص الاستثمار؟

- المؤتمر يمثل فرصة طيبة لمناقشة الفرص الاستثمارية الممكنة على أرض الوطن، إضافة إلى وضع السياسات المتباينة بشأن مواجهة التحديات التى تفرض نفسها بجميع القطاعات، وتحديد المعوقات للخروج بإجراءات يمكن من خلالها التحرك بطرق سوية لتحقيق التوازن ومساندة الأنشطة الإنتاجية فى مواصلة العمل وزيادة التنافسية.

كيف يمكن بناء علاقة تكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص؟

- المؤتمر الاقتصادى يمثّل الفرصة الأكبر للتعرّف على الموقف المالى للدولة، ودعم التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لأنه ضرورة وليس رفاهية، خاصة فى ظل الظروف العالمية الحالية، فلا بد من مشاركة صنّاع القرار فى تحديد الرؤى اللازمة لمواجهة التضخّم الذى يواجه العالم أجمع، إضافة إلى الرؤى الواجبة لإيجاد صورة من التعاون المتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص فى الاستثمارات التى تنفذها الدولة حالياً للوصول إلى نحو 65% بحلول 2024/ 2025، ووثيقة ملكية الدولة تسهم فى إعطاء مساحة أكبر وشراكة تكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص.

شكراً للرئيس على توجيهاته لتوسيع العدالة الاجتماعية

هل نجح الاقتصاد فى مواجهة الأزمات التى تعرّض لها خلال السنوات الماضية؟

- الاقتصاد تعرّض لأزمات كبيرة، وتأثر بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك استطعنا تحقيق نمو إيجابى، كما أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة لتنظيم مؤتمر اقتصادى لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة جاءت بهدف تحسين المستوى المعيشى وتطوير مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطن، إلى جانب الأزمات المحلية.

ماذا نحتاج حالياً؟

- نحتاج إلى العمل على محور العدالة الاجتماعية، والدولة حريصة على ذلك بالفعل، بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والدولة تعمل على ذلك، لكن نحتاج إلى جهود أكبر بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

كيف يمكن تعزيز العدالة الاجتماعية؟

- يجب طرح آليات صارمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل سريع، وأيضاً ما يتعلق بإجراءات رفع معدل الادخار المحلى بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد، ودعم الطاقات الإنتاجية القائمة، وإتاحة فرص توسيعها، بهدف مواجهة تزايد الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الخاصة بالمشروعات المستهدَفة والجارية، دون تأثير سلبى على الاحتياجات التنموية العاجلة.

هل مصر تسير فى الاتجاه الأمثل لتعظيم مواردها الاقتصادية؟

- بالفعل مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، ونحن فى مرحلة شراكة بين الجميع، هذه مسئوليتنا جميعاً وليس الرئيس وحده أو الحكومة وحدها.

ما أهمية المؤتمر فى التوقيت الحالى فى رأيك؟

- المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، بدعوة من قيادة تعى حجم المخاطر الراهنة وما تتطلبه من اصطفاف واستماع إلى أفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، حتى الوصول إلى اتجاه صحيح تخطو إليه الدولة، خلال الفترة القادمة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات تذلل جميع العقبات، بما يحقّق النمو الاحتوائى والمستدام للاقتصاد المصرى، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.

ماذا عن توصيات المؤتمر؟

- يجب وضع توصيات المؤتمر فى أجندة الحكومة للوصول إلى أقصى درجات النجاح المأمولة فى ما يخص الاستثمار.

الموارد الاقتصادية

الحكومة تهتم بملف الصناعة، لكن إرث الماضى ثقيل ويحتاج إلى حلول مبتكرة، وافتتاح الرئيس السيسى مصنع الرمال السوداء قبل أيام بكفر الشيخ إنجاز جديد فى مجال الصناعة ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى، ويصنع قيمة مضافة للمنتج المصرى، ويوفر الكثير من المعادن التى كانت تستوردها الدولة من الخارج، وهو ما يوقف استنزاف العملة الصعبة، بل سيجلب عملة أجنبية لتصدير هذه المعادن.