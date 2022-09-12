عبد الهادي القصبي: الحوار الوطني يضم جميع فئات المجتمع دون إقصاء أحد

علق الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على اختياره مقررا للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، قائلا إن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة لجميع المشاركين به، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية، الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحوار الوطني ترجمة حقيقية وجادة من الدولة

قال «القصبي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني ترجمة حقيقية وجادة من الدولة، من أجل إقامة حوار حقيقي ومثمر لمشاركة الجميع بالرؤى والأفكار البناءة، من أجل الإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن إعداد الحوار بشكل جيد، يتم على مستوى عالٍ من الشفافية.

وأشاد رئيس «تضامن النواب»، بالتنوع والتوازن في تشكيل لجان الحوار، واختيارات المقررين، حيث يضم كل الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية، وجميع فئات المجتمع دون إقصاء.

وتابع القصبي، أن الحوار يمثل فرصة للجميع للتعبير عن رؤيتهم وأفكارهم، ما يسهم في وجود تماسك ولحمة وطنية ومشاركة بناءة، خاصة في ظل الظروف العالمية، خاصة الاقتصادية التي جاءت نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تفرض تحديات تتطلب تماسك ووحدة الصف خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود تنمية غير مسبوقة ومشروعات قومية كانت تمثل حلم للمصريين.

يجب أن تكون المخرجات قابلة للتنفيذ

وشدد على أهمية، أن يكون هناك نتائج ملموسة لمخرجات الحوار قابلة للتنفيذ على أرض مع وضع مصلحة المواطن المصري كأولوية قصوى، إذ أن الهدف لكل الجهود التي يبذلها الجميع، لها هدف تحسين حياة المواطن المصري.

وأشار القصبي، إلى أن الحوار الوطني، يعكس حالة الديمقراطية في مصر والحرية والاختلاف الذي يهدف لمصلحة الوطن، وتعدد الآراء، من أجل دعم البناء والتنمية، ودعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، ما يستدعي السعي إلى الوصول لنتائج ومخرجات حقيقية، مع وجود رغبة حقيقة من الدولة، والقائمين على الحوار لخروجه في أفضل صورة، ما يظهر من خلال الإعداد الجيد للحوار، وتشكيل اللجان واختيار المقررين.