8 خطوات لزراعة البطاطس دون تلف.. أبرزها اختيار أفضل التقاوي

كشف الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية بمركز بحوث الزراعات بسخا في محافظة كفر الشيخ، أن محصول البطاطس من المحاصيل الجيدة التي تعود بالأرباح الوفيرة على المزارعين، وذلك من خلال 10 خطوات لزراعتها دون تلف، خلال فصل الخريف، وتحقق إنتاجية عالية.

زراعة البطاطس دون تلف

وأوضح «أبو عالية»، في تصريح خاص لـ«للوطن»، أن محصول زراعة البطاطس يعطي إنتاجية للفدان نحو 10 أطنان؛ إذ تزرع في منتصف شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر من كل عام.

وأشار إلى أن هناك 10 خطوات لزراعة محصول البطاطس دون تلف، كالتالي:

خطوات زراعة محصول البطاطس

1- حرث الأرض مرتين، ثم وضع 500 كيلو سوبر قبل زراعة البطاطس.

2- تخطيط كل 4 أمتار 8 خطوط.

3- اختيار أفضل تقاوي البطاطس.

4- زراعة البطاطس في خطوط مستقيمة بمقدار 500 كيلو لكل فدان.

5- قطع البطاطس مع الحفاظ على بذور الإنبات.

6- زراعة البطاطس في ثقوب بمسافة ٣٠ سم.

7- ري رية «المحاياة» للبطاطس بعد 15 يوما.

8- حصاد البطاطس من 75 يوما حتى 100.

سعر طن البطاطس

ولفت أستاذ التنمية الريفية بمركز بحوث الزراعات بسخا في محافظة كفر الشيخ، إلى أن إنتاجية الفدان الواحد من البطاطس 10 أطنان، ويبلغ سعر طن البيع لها نحو 4 آلاف جنيه، بواقع 40 ألف عن كل فدان.

يذكر أن ما يجرى زراعته في نطاق محافظات مصر من محصول البطاطس، يبلغ نحو 350 ألف فدان، أغلبها يزرع في أراضي محافظات الدلتا.