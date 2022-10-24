«الدفاع الشعبي» توقع بروتوكولي تعاون مع وزارتي «التعليم» و«الهجرة»

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكولي تعاون مع كلاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهدف تطبيق التأسيس العسكري لـ100 مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءاً من العام الدراسي 2022-2023، إضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادره على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية.

بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أركان حرب عماد أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكّداً الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكل القضايا المجتمعية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكل الجهات المعنية بالدولة.

من جهته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع القوات المسلحة لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات علمية متميزة، متطلعاً إلى أنَّ تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمصر.

وأشادت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفاعليات المتميزة التي من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج، والعمل على غرس روح الولاء والانتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة الوطني في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعي المجتمعي بالتعاون مع كل وزارات الدولة المختلفة.