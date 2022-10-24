وزيرة الهجرة: نحتاج من المصريين في الخارج التصدي للشائعات والأكاذيب

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمناقشة خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وجهود الوزارة في رعاية المصريين بالخارج، مؤكدة أنّ الدولة تحتاج من المصريين التصدي للهجوم عليها وللشائعات والأكاذيب.

لجنة الخارجية بمجلس النواب

وعبرت سها الجندي عن سعادتها بزيادة عدد النائبات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشيرة إلى أنها عندما تولت الوزارة حرصت على وضع استراتيجية عمل لسرعة الانجازات موضحة أنه تم وضع هذه الإستراتيجية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أن العالم كله يشهد أزمات، وأن المصريين في الخارج يحتاجون التواصل المستمر وأن تساعدهم وتدعمهم وتكون بمثابة السند والضهر لهم جميعا، موضحة أن الوزارة تتواصل معهم جميعا عبر «جروبات» السوشيال ميديا: «نسمع الناس جميعا ونحن موجودين بجميع جروبات السوشيال ميديا والجميع من الوزارة ونتفاعل معاهم جميعا».

وقالت: «نحن حريصون على التفاعل والتواجد وأطلقنا مبادرة واسعة للتواصل مع الجاليات في الكويت السعودية والإمارات وكندا وأستراليا وفي أفريقيا كينيا ونيجيريا، وحريصين أيضا علي التواصل مع الجاليات في أوروبا قريبا»، مشددة على أنّه كما يحتاج المصريين في الخارج الدعم والتواصل نحن كدولة نحتاج منهم أيضا التواصل والدعم كما نحتاج من المصريين في الخارج أن يكونوا سفراء لمصر والتصدي للهجوم علينا والشائعات والأكاذيب التي تواجه للدولة، كما نتمنى من المصريين فى الخارج أن يكونوا شركاء في التنمية.