الأحزاب: الرئيس حريص على العدالة الاجتماعية.. ونفذ وعوده خلال 24 ساعة فقط

أشادت الأحزاب بالقرارات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن الرئيس حريص على العدالة الاجتماعية، ووصفت القرارات بأنها أول مكاسب المؤتمر الاقتصادى.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700، وصرف علاوة 300 جنيه، آلية لتعويض العمالة بالشركات المتعثرة، أو التى توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة بصرف دعم حتى 30 يونيو القادم، كما أن هذه القرارات تأتى تفعيلاً حقيقياً للعدالة الاجتماعية التى يحرص عليها الرئيس السيسى.

الوفد: السيسي يبني الاقتصاد بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية

وأكد «يمامة» أن الرئيس يشعر بالمواطنين، ويعمل على بناء الدولة وتعزيز قدرات الاقتصاد جنباً إلى جنب مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيداً برفع حد الإعفاء الضريبى للمواطنين من خلال طرحه فى البرلمان من 24 ألف جنيه فى السنة إلى 30 ألفاً، وعدم خصم أى ضريبة ممن يقل راتبه عن 2500 جنيه، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الائتلاف الوطني: الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم «الأكثر احتياجاً»

وقال عماد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرارات الحكومة تؤكد إحساس الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يواجهه المصريون من صعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى تفاقمت مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بقرارات الحماية الاجتماعية التى كلف الرئيس السيسى الحكومة باتخاذها وأعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتى قرر فيها رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة شهرية استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات مع وضع آلية لصرف دعم مالى لعمالة القطاع الخاص فى الشركات المتعثرة تتحملها الحكومة.

وأضاف «الشهابى» أنّ هذه القرارات مثلت مفاجأة رائعة وسارة للشعب المصرى لم يتوقعها أحد لأنها جاءت بعد الكلمة الواضحة والعميقة للرئيس السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى التى وضع فيها النقاط على الحروف وقدم فيها كشف حساب للشعب استعرض فيه الإنجازات الضخمة التى تحققت فى السنوات السبع الماضية وعاش خلالها المواطنون مع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وتداعيات الأزمات العالمية عليه. وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس وعد بتخفيف معاناة الناس من الغلاء والتضخم، ونفذ وعوده فى أقل من 24 ساعة بهذه الحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التى تتحمل خزانة الدولة تكلفتها الكبيرة والتى تصل إلى 67 مليار جنيه، مضيفاً: «الرئيس وعد وأوفى، والدولة تبذل قصارى جهدها لدعم المواطنين».

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حزمة قرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، هادفة إلى توفير حماية المواطنين فى ضوء الظروف الاقتصادية العالمية.