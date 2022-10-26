«لجنة حقوق الإنسان بالنواب»: توجيهات السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية أول تنفيذ لتوصيات المؤتمر الاقتصادي

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة اليوم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرها بمثابة ضربة البداية لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي.

حقوق الإنسان بمجلس النواب تثمن قرارات الحماية الاجتماعية

وقال «رضوان» في بيان: «إن القيادة السياسية تواصل القرارات الجرئية التي يستفيد منها كل المصريين، من العاملين بالدولة وأرباب المعاشات ومختلف الشرائح الأخرى من المواطنين، وجاءت في توقيت صعب للغاية في ظل التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية».

وأشاد بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ 3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.

وأكد أن هذه القرارات لاقت ارتياحا كبيراً من المصريين، خاصة أن الجميع مستفيد من هذه القرارات التي أدخلت الفرحة والسرور والسعادة على قلوب كل المصريين، مؤكداً أنها سيكون لها آثارها الإيجابية على تحقيق حياة معيشية كريمة لكل المصريين.